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Beyaz Saray'da dikkat çeken anlar! Çin Devlet Başkanı Şi, Trump’ın Biden esprisine güldü

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Metin Yamaner

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyareti dünya çapında gündem olurken, Beyaz Saray'da ilginç anlar yaşandı. Çin lideri, Beyaz Saray’daki temasları sırasında Trump’ın, eski ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik imza makinesi göndermeli şakasına güldü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görüntülerde Trump’ın, Beyaz Saray’daki eski ABD başkanlarının tablolarının bulunduğu koridorda Şi’ye eşlik ettiği görüldü.

Beyaz Saray da dikkat çeken anlar! Çin Devlet Başkanı Şi, Trump’ın Biden esprisine güldü 1

ÇİN LİDERİNİ GÜLDÜREN BIDEN ESPRİSİ

Trump, selefi Joe Biden’a ait tablonun bulunduğu bölümde ise Biden’ın yerine imza makinesinin (Autopen) yer aldığı bir tabloyu gösterdi.

Beyaz Saray da dikkat çeken anlar! Çin Devlet Başkanı Şi, Trump’ın Biden esprisine güldü 2

Trump, Biden döneminde bazı belgelerin Autopen kullanılarak imzalanmasına atıfta bulunarak Şi’ye, "Bu da Biden" diyerek şaka yaptı. Görüntülerde Şi Cinping’in Trump’ın sözleri üzerine güldüğü görüldü.
Beyaz Saray da dikkat çeken anlar! Çin Devlet Başkanı Şi, Trump’ın Biden esprisine güldü 3

TRUMP BIDEN'I TAKLİT İMZA İDDİASI ÜZERİNDEN HEDEF ALMIŞTI

Trump, geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı açıklamada, Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinde gerçek imza değil, imza makinesi kullanıldığını ve bu yolla Biden’ın imzasının taklit edildiğini iddia etmişti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Şi Cinping
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