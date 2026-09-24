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Sermaye piyasası soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüphelinin ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri sürüyor.

Sermaye piyasası soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı 1

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüphelinin ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Önleyici tutuklama soruşturma
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