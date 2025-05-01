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Beyaz Saray'da 'Signal Yemen' skandalı! ABD basını: Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı görevden aldı

Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kemik ekibinde ilk büyük değişiklik yaşandı. ABD basını, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un Trump tarafından görevinden alındığını yazdı.

Beyaz Saray'da 'Signal Yemen' skandalı! ABD basını: Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı görevden aldı

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

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01 Mayıs 2025
01 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

"WALTZ DÖNEMİNDE SİSTEM DÜZGÜN İŞLEMİYOR"

Waltz'ın görevden alınmasında sadece Husilere’e yönelik saldırı planın sızdırılmasının etkili olmadığı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a kıyasla savaşa daha istekli olması ve ulusal güvenlik danışmanının temel rolü olan kurumlar arası politika koordinasyonunu etkili şekilde sağlayamamasının da etkili olduğu iddia edildi. Kaynaklardan biri, "Waltz döneminde sistem düzgün işlemiyor" dedi.

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İLK BÜYÜK REVİZYON

Waltz’ın görevden alınması Trump’ın geçtiğimiz ocak ayında göreve başlamasından bu yana kabinesindeki ilk büyük revizyon olacak. Waltz'ın yardımcısı, Asya uzmanı ve Trump'ın ilk döneminde Kuzey Kore odaklı Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Alex Wong'un da görevini bıraktığı iddia edildi. Waltz'in yerine kimin geçeceği henüz bilinmezken, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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