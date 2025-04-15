HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'dan Çin açıklaması: "Anlaşma yapmak zorunda değiliz"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Çin'le gümrük ve ticaret anlaşmasına açık olduğunu kaydederek, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." dedi.

Beyaz Saray'dan Çin açıklaması: "Anlaşma yapmak zorunda değiliz"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri gerginliğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in, daha büyük olması dışında diğer ülkelerden bir farkının olmadığını savunan Leavitt, "Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.

2025-04-15T175559Z_1268154660_RC2HYDAHOIE7_RTRMADP_3_USA-TRUMP

ABD'ye misilleme yapmayan birçok ülkeyle gümrük ve ticaret anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü anlatan Sözcü, "Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız." dedi.

Leavitt, yönetimin bazı otomobil parçaları ihracatında vergi muafiyeti getirebileceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın bu gümrük müzakerelerinde esnekliğe sahip olduğunu, adil olmak kaydıyla her ülkeyle anlaşmalar yapabileceklerini dile getirdi.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TİCARET RESTLEŞMESİ

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da korkutan orman yangını! Kontrol altına alındıHatay'da korkutan orman yangını! Kontrol altına alındı
Zirai don önergesi kabul edildiZirai don önergesi kabul edildi

Anahtar Kelimeler:
Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Sapanca'daki bungalovda gizli kamera bulunmuştu! Yeni gelişme

Sapanca'daki bungalovda gizli kamera bulunmuştu! Yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.