HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'dan H-1B çalışma vizesi açıklaması: "100 bin dolara çıkarılması mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüksek vasıflı işçilere verilen H-1B vizesinde şirketlerin ödeyeceği ücreti 100 bin dolara çıkaran kararnameyi imzalamasının ardından yaşanan karışıklığı gidermek üzere yaptığı açıklamada, yarın yürürlüğe girecek olan karardan ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan H-1B çalışma vizesi açıklaması: "100 bin dolara çıkarılması mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Dün imzalanan kararname ABD'deki şirketler arasında endişeye neden oldu. Şirketlerin çalışanlarına ülkeden ayrılmama çağrısı yapmasının ardından Beyaz Saray bugün açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Beyaz Saray dan H-1B çalışma vizesi açıklaması: "100 bin dolara çıkarılması mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek" 1

"MEVCUT VİZE SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Beyaz Saray açıklamasında, yarın yürürlüğe girecek olan karardan ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceğini duyurdu. "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödenmesi kararı yeni başvuru sahipleri için geçerli olacağı aktarıldı. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu tek seferlik bir ödeme. Sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler veya mevcut vize sahipleri için geçerli değildir." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'DAN TEPKİ

Trump'ın kararına sert tepki Hindistan'dan geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada, talep edilen ücretin ailelere verdiği zarar nedeniyle "insani sonuçları" olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, vasıflı işçilerin değişiminin her iki ülkeye de büyük katkı sağladığı belirtilerek "Bu nedenle politika yapıcılar, iki ülke arasındaki güçlü insan ilişkileri de dahil karşılıklı yararları dikkate alarak son adımları değerlendirecekler" denildi.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 2024 yılında yaklaşık 400 bin H-1B vizesinin onaylandığını açıklarken bunlardan yaklaşık 260 binin yenilenen vize olduğunu duyurdu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' sağanak uyarısıAFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Anahtar Kelimeler:
Vize abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.