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Beyaz Saray'dan 'nadir elementler anlaşması' açıklaması

Beyaz Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşması konusunda hızlı hareket edip anlaşmanın bir an önce uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan 'nadir elementler anlaşması' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin konuşan Miller, "Sadece bu maden anlaşmasında değil, Başkan'ın ortaya koyduğu tüm maden anlaşmalarında son sürat ilerleyeceğiz. Ukrayna ile yapılan bu anlaşmayla ilgili olarak, elimizden geldiğince hızlı hareket edip anlaşmayı işler hale getireceğiz" dedi.

Miller açıklamasında, Trump yönetiminin bu süreçteki temel amacının savaşı sona erdirmek olduğunu belirtti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Beyaz Saray
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