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Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump Suriye ye yaptırımları kaldırıyor 1

Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

"KARARNAME, YAPTIRIMLARI KALDIRIYOR"

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump Suriye ye yaptırımları kaldırıyor 2

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump Beyaz Saray
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