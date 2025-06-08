Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de sunuculuk yapan D.D ve P.E hakkında, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet dilekçesinde, iki sunucunun uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işledikleri iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, daha önce bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediklerine dair çıkan haberlerin de yer aldığı belirtildi. Bu haberleri yapan kişi hakkında sunucuların şikayetçi olduğu ve ifadeye çağrıldıkları öğrenildi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Savcılığın, soruşturma hakkında Beyaz TV'ye bilgi vermesinin ardından, sunucuların işlerine son verildiği iddia ediliyor.