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Beyaza bürünen İstanbul'da durum tam tersine dönüyor! Meteoroloji tarih verdi... Kar ve soğuk hava İstanbul'u terk ediyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.02.2025 09:53
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İstanbul'da çarşamba günü etkisini gösteren kar yağışları sonrası kent beyaza bürünmüştü. İstanbul'da yeni haftayla birlikte durum tam tersine dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihlerinde yapılan tahminlere göre, İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini yitirecek. Salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıklar artacak.

Beyaza bürünen İstanbul'da durum tam tersine dönüyor! Meteoroloji tarih verdi... Kar ve soğuk hava İstanbul'u terk ediyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava İstanbul'da da görüldü. Çarşamba günü başlayan kar yağışları kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle perşembe vu cuma günleri okullar tatil edilirken, hafta sonu gece saatlerinde İstanbul en soğuk günlerinden birini yaşadı.

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Gece saatlerinde -6 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte normale dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminlerine göre kar yağışının etkisini yitirdiği İstanbul'da hava sıcaklıkları da artmaya başlayacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Bugün sabah saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak ve öğlen saatlerinde sıcaklık 4 derece olarak ölçülecek. Cuma gününe kadar sıcaklıkların ise 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Öte yandan dün Meteoroloji tarafından İstanbul için verilen sarı kodlu uyarı da kaldırıldı.

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BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT!

İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini kentte buzlanmaya bıraktı. Kentte dün gece eksi 5 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları dondu. Yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışının bugün İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi. Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Ülkemizin genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak.

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İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek.

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KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteorolojinin yayınladığı Türkiye geneli tahmin haritasına göre, 24 Şubat'ta iç Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Kardeniz Bölgesi'nde kar yağışı eksini sürdürecek.

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İstanbul’dan renkli kar görüntüleri... İstanbul’dan renkli kar görüntüleri...
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul kar meteoroloji genel müdürlüğü
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