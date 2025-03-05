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Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

05.03.2025 11:17
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Dün Niğde'de Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük bir hastası tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Tepki çeken saldırının ardından saldırganın ifadesi ise kan dondurdu. Kendisini tedavi eden doktor için, 'Suçunu itiraf etmiyor' diyen saldırgan, 'Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var.' diyerek herkesi şoke etti.

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62) adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

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KENDİSİNİ TEDAVİ EDEN DOKTORU BAŞINDAN BIÇAKLADI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

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"BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu. (DHA)

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır
05 Mart 2025
05 Mart 2025

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Doktor Niğde yapay zeka
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