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  4. Beyin ölümü gerçekleşti ailesi organlarını bağışladı: 3 hastanın hanesine umut doldu…

Beyin ölümü gerçekleşti ailesi organlarını bağışladı: 3 hastanın hanesine umut doldu…

01.03.2025 16:02
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 16:02
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesi Aysel Mısırcı'nın (50) organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Bir hafta önce beyin kanaması geçiren Mısırcı, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ancak ailesinin organ bağışı kararı sayesinde, Aysel Mısırcı'nın karaciğeri ve iki böbreği, yaşam umudu arayan hastalara ulaştırılmak üzere alındı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aysel Mısırcı beyin ölümü gerçekleşti ve hayatını kaybetti. Ailesinin verdiği karar ile organları bağışlandı ve başka ailelere umut oldu.

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"CANLAR KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Canlar kurtardığımız için mutluyuz, gururluyuz" dedi.Bir hafta önce beyin kanaması geçiren, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 2 çocuk annesi Aysel Mısırcı'nın beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ Nakil Birimi, hasta yakınları ile irtibat kurdu. Görüşmeler sonucunda hastanın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Ekipler, Aysel Mısırcı'nın karaciğer ve 2 böbreğini aldı. Karaciğer askeri uçakla İstanbul'a gönderilirken, böbrekler Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) organ bekleyen hastalara nakledilecek. Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, "Canlar kurtardığımız için mutluyuz, gururluyuz. Kalp krizi geçirdikten sonra beynine pıhtı attı. Pıhtı attıktan sonra doktorlar gerekeni yaptı ama beyin hücreleri öldüğü için hayatını kaybetti. İki tane oğlu vardı. Samsun'da yaşıyordu. İnşallah bu organlarla bir can hayat bulur. Bulduğu can da bizi arayıp, teşekkür ederse seviniriz" dedi.

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“BAĞIŞLARIN ARTARAK DEVAM ETMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bo¨brek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastadan organları az önce çıkarttık, temin ettik. Karaciğer İstanbul'da nakledecek. İki böbreği de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bekleyen hastalarımıza nakledeceğiz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta sayısı her gün artmakta. Elimizdeki organlar da maalesef yeterli değil. Sadece canlı vericiyle bunu karşılamak mümkün değil. Özellikle Karadeniz'de artan sayıda kadavra bağışlarının olması hem bizleri hem de bekleyen hastalarımıza gerçekten ümit oluyor. Bu şekilde bağışların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hastamızın beyin ölümü, beyin kanamasına bağlı olarak gerçekleşti. 50 yaşında bir kadın hastamızdı. Ailesiyle görüşüldü, çok olumlu yaklaştılar bağış konusuna ve sonrasında organlar bağışlandı. Biz de İstanbul'dan gelen ekiplerle beraber organları çıkarttık. Birazdan da gidip hastalarımıza nakledeceğiz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
organ yetmezliği Samsun Organ nakli‎ organ bağışı
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