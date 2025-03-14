Beyin pili geleceğin tedavisi… Epilepsi’den alzheimer’a umut Işığı: “Otizm gibi hastalıklarda da kullanılabileceğini göstermektedir”

Beyin Farkındalık Haftası'nda, beyin stimülasyonu teknolojisinin tedavi alanındaki potansiyeli masaya yatırıldı. Açılış konferansında konuşan Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, derin beyin stimülasyonunun (beyin pili) özellikle Parkinson hastalığı, hareket bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve epilepsi gibi birçok alanda etkili bir tedavi yöntemi sunduğunu belirterek, bu teknolojinin gelecekte daha pek çok hastalık için umut olabileceğine dikkat çekti.

"SON YILLARDA BAZI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DA TERCİH EDİLMEKTEDİR"

Beyin stimülasyonu yani beyin pilinin şu anda birçok hastalığın tedavisinde umut olduğunu ve gelecekte birçok hastalık için de tedavi olanağı sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu, halk arasındaki adıyla beyin pili, özellikle Parkinson hastalığında etkin bir tedavi yöntemi. Yakın gelecekte başka diğer hastalıklara da umut vaat edecek çözümler sunacağı öngörülüyor. Parkinson hastalığı dışında diğer hareket bozukluklarında da beyin pili tedavisini sıklıkla kullanıyoruz. Esansiyel tremor olarak bilinen, dedelerimizde, anneannelerimizde sık görülen el titremelerinde de sıklıkla tercih ediyoruz. Distoni dediğimiz, kasılmalarla gelen bir hastalık var ki onda da etkililiğini klinik olarak gözlemlemekteyiz. Son yıllarda bazı psikiyatrik hastalıklarda da tercih edilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) dediğimiz takıntı hastalığında, Tourette Sendromu dediğimiz tik hastalığında ya da ağır depresyonda bu tedavi uygun hastalar için kullanıma girmiş vaziyette. Epilepside de benzer bir şekilde, Avrupa ve ABD’de sıkça tercih edilmektedir. Son çalışmalar derin beyin stimülasyonunun obezite, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, Alzheimer hastalığı ve otizm gibi hastalıklarda da kullanılabileceğini göstermektedir. "Derin beyin stimülasyonu tıp dünyasında sınırları zorlayan bir teknoloji olarak beyin biliminde yeni bir çağın kapısını aralamaktadır." dedi.

"ALZHEİMER VE PARKİNSON GİBİ HASTALIKLARIN GÖRÜLME SIKLIĞI DA ARTIRIYOR"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Beyin Farkındalık Haftası’yla ilgili bilgi vererek "Bilim ve teknolojideki bunca gelişmeye rağmen beynimiz hâlâ büyük oranda gizemini koruyan bir organ. Yine bilinen bir gerçek ki kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklarda tedavi süreçlerinde çok yol alındı, bununla bağlantılı olarak ortalama yaş ömrü arttı. Ancak bu uzayan ömür, artan yaşla beraber görmüş olduğumuz Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırıyor. Bu anlamda son 20-25 yıldır Beyin Farkındalık Haftası ismiyle beyin sağlığı ve hastalıkları hakkında toplumsal farkındalığın oluşması adına birtakım etkinlikler düzenleniyor" dedi.

"AMACIMIZ BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİCİ YÖNTEMLERİ DUYURMAK"

"Beyin Farkındalık Haftası, Parkinson ve Alzheimer benzeri hastalıkların görülme sıklığı arttığı ve yakın gelecekte bu hastalıkların tedavisine daha fazla ihtiyaç duyulacağı için bu konudaki farkındalığın yaygınlaştırılması ve bu alanda yapılabilecek çalışmaların bilim insanları tarafından tartışılması amacıyla düzenlenen bir hafta. Burada amaç, beyin farkındalığını artırmak ve beyin sağlığını geliştirici yöntemleri halka duyurmak" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır