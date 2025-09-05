HABER

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı: CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi

Gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. 27 Şubat’ta gözaltına alınan Başkan Alaaddin Köseler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi ciddi suçlamalar yöneltilmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

26 KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler’in de sanıklar arasında yer aldığı 402 sayfalık fezleke, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame olarak kabul edildi. Fezlekede toplam 26 kişi hakkında kamu davası açıldı.

67 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

27 Şubat’ta gözaltına alınan Başkan Alaaddin Köseler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Aynı suçlamalar fezlekede yer alan 25 kişi için de geçerli.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

