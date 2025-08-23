Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alınan eski Başkan Yardımcısı Fidan Gül ve Bilgehan Murat Miniç cezaevinde dünya evine girdi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Dost Beykoz'da yer alan habere göre; Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında Nisan ayında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti.Gül, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAPIYI BİLGEHAN MURAT MİNİÇ AÇMIŞTI

Fidan Gül'ün evine gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için gelen polislere kapıyı Bilgehan Murat Miniç açmış, Gül'ün gözaltına alınmasının ardından evde arama ve el koyma işlemi yapan polisler, buldukları 1 milyon liraya el koymuştu.

Gül, emniyetteki ifadesinde paraların 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 euroluk kısmının Bilgehan Murat Miniç'e ait olduğunu söylemişti.

Gül, "Bilgehan Murat Miniç isimli şahıs gözaltına alınacağımı söylemem üzerine yanıma gelmiştir. Gözaltına alınacağım bilgisini nereden öğrendiğimi kimseyi zor durumda bırakmamak için söylemek istemiyorum. Ev adresimde çıkan Murat beye ait para ile alakalı kendi özel hayatımla ilgili bir konu olduğu için cevap verememekteyim." demişti.