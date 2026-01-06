Beykoz'da dehşet anları! Kamyon dükkana girdi: 1'i turist 2 ölü

Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü 34 DH 9369 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 BLJ 774 plakalı park halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist Wiebe Wermer ve Illaria Carroza'ya çarptı.
Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan turistlerden Wiebe Wermer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Illaria Carroza'nın ise tedavisi sürüyor.
