Toplu ulaşımda düzenleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma ücret tarifesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Toplu ulaşımda düzenleme

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: "1 Mart’ta uygulanacak yeni şehir içi ücret tarifesinde mevcut belediye ve özel halk otobüslerinde yapılan kartlı binişlerdeki 15 TL olan öğrenci tarifesi ile 12.5 TL olan öğrenci abonman tarifesinde herhangi bir değişiklik ve artış yapılmamıştır. Aynı tarife geçerli olacaktır. Otobüs ve dolmuşlarda 23 TL olan tam biniş ücreti 27 TL olarak ve dolmuşlarda yapılan nakit binişlerdeki 15 TL olan öğrenci ücreti ise 17 TL olarak uygulanacaktır. Buna göre yapılan düzenlemede öğrenci 15 TL, öğrenci abonman 12,5 TL ve tam biniş ücreti de 27 TL olarak belirlenmiştir."

Kaynak: İHA

Erzurum toplu ulaşım
