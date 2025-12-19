Beykoz’da dron destekli trafik denetimi: 43 araca 93 bin lira ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde Kavacık TEM Güney-Kuzey katılım noktası ile Yeni Riva yolu mevkilerinde "dron" destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, özellikle kaynak yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar mercek altına alındı.

KURAL İHLALİ YAPAN 43 ARACA CEZA

Yapılan kontrollerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-a maddesi kapsamında, "kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önündeki aracı geçmeye çalışmak" ihlalini yaptığı tespit edilen 43 araç sürücüsüne toplam 93 bin 183 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla dron destekli denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

(İHA)

