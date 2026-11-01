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Beykoz’da park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beykoz’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 16.50 sıralarında İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde yangın nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Alevlerin sardığı otomobil ise yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beykoz
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