HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Beykoz'da saldırısına uğradığı eski patronunu arkadaşlarıyla beraber darbetti

Beykoz'da eski patronunun tekmeli ve yumruklu saldırına uğrayan S.K., olayın ardından 5 arkadaşıyla beraber iş yerine giderek eski patronunu darbetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Beykoz'da saldırısına uğradığı eski patronunu arkadaşlarıyla beraber darbetti

Olay, 15 Aralık günü saat 10.20 sıralarında Kavacık Mahallesi Öge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine kahvaltıya giden S.K., sokakta eski patronu M.Y.'yi gördü. Bunun üzerine S.K., eski patronu M.Y. ve yanında bulunan K.K.'nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından arkadaşının evine giderek durumu anlatan S.K., ve 4 arkadaşı; M.Y.'nin sahibi olduğu iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Taraflar arasında daha önceden iş hayatından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaylarla ilgili inceleme başlattı.

'SIRT VE KAFA BÖLGEME DARBELER ALDIM'

Olayla ilgili konuşan S.K., "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyordum. Elimde poşetlerim vardı. Tam bu sokakta, sokağın başında karşı taraftan bana saldıran şahısları gördüm. Daha ben ne olduğumu anlamadan iki kişi birden bana saldırmaya kalktı, yumrukladılar beni. Hatta ben kendimi savunamadım araba vardı. Aracın yanına yanaştım. O sırada da zaten etraftan geçen vatandaşlar vardı. Onlar ayırdı bizi. Ama sırt bölgeme ve kafa bölgeme baya bir darbeler aldım. Yumruk atmalar, tekme atmalar, tehdit, ağıza alınmayacak sözler söylediler. Tabii ki beni çok üzdü ve yaraladı. Ben bu şahıslarla 5 seneye yakın çalıştım. Zaten olayın baş sebebi de yüklü miktarda alacaklarım vardı o yüzden. Alacaklarımı alamadığım için ve sigortasız çalıştığım için hukuki sürece başladım. Aslında bana kinleri bu sebepten dolayı oldu. Üzgünüm ve mağdurum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da üç araçlı zincirleme kaza: 1 yaralıKonya'da üç araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulduKasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.