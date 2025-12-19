Beykoz'da saldırısına uğradığı eski patronunu arkadaşlarıyla beraber darbetti

Olay, 15 Aralık günü saat 10.20 sıralarında Kavacık Mahallesi Öge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine kahvaltıya giden S.K., sokakta eski patronu M.Y.'yi gördü. Bunun üzerine S.K., eski patronu M.Y. ve yanında bulunan K.K.'nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından arkadaşının evine giderek durumu anlatan S.K., ve 4 arkadaşı; M.Y.'nin sahibi olduğu iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Taraflar arasında daha önceden iş hayatından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaylarla ilgili inceleme başlattı.

'SIRT VE KAFA BÖLGEME DARBELER ALDIM'

Olayla ilgili konuşan S.K., "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyordum. Elimde poşetlerim vardı. Tam bu sokakta, sokağın başında karşı taraftan bana saldıran şahısları gördüm. Daha ben ne olduğumu anlamadan iki kişi birden bana saldırmaya kalktı, yumrukladılar beni. Hatta ben kendimi savunamadım araba vardı. Aracın yanına yanaştım. O sırada da zaten etraftan geçen vatandaşlar vardı. Onlar ayırdı bizi. Ama sırt bölgeme ve kafa bölgeme baya bir darbeler aldım. Yumruk atmalar, tekme atmalar, tehdit, ağıza alınmayacak sözler söylediler. Tabii ki beni çok üzdü ve yaraladı. Ben bu şahıslarla 5 seneye yakın çalıştım. Zaten olayın baş sebebi de yüklü miktarda alacaklarım vardı o yüzden. Alacaklarımı alamadığım için ve sigortasız çalıştığım için hukuki sürece başladım. Aslında bana kinleri bu sebepten dolayı oldu. Üzgünüm ve mağdurum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır