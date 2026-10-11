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Beykoz’da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü

Beykoz’da kontrolünü kaybederek kaldırım taşına ve yol kenarındaki direğe çarpan motosiklet sürücüsü Onur Çıtır hayatını kaybetti.​ İstanbul’un Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Beykoz’da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü

Beykoz’da kontrolünü kaybederek kaldırım taşına ve yol kenarındaki direğe çarpan motosiklet sürücüsü Onur Çıtır hayatını kaybetti.

İstanbul’un Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur Çıtır (31), henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet önce kaldırım taşına ardından yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını direğe vuran sürücü Çıtır ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Onur Çıtır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan Çıtır’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz’da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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