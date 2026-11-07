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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya felç oldu, sürücü serbest kaldı: Geçmiş olsun bile demediler

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duran Darendeoğlu’na (72) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Darendeoğlu’nun omurilik zedelenmesi nedeniyle felç kaldığını ve sürücünün serbest bırakıldığını belirten oğlu Gökhan Darendeoğlu, "Bize bir geçmiş olsun demek için bile tenezzül edip ulaşmadılar" dedi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya felç oldu, sürücü serbest kaldı: Geçmiş olsun bile demediler

Kaza, 3 Kasım Salı günü Marmara Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duran Darendeoğlu’na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Darendeoğlu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Darendeoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Beylikdüzü nde otomobilin çarptığı yaya felç oldu, sürücü serbest kaldı: Geçmiş olsun bile demediler 1

'TÜM VÜCUDU FELÇ DURUMDA'

Darendeoğlu’nun oğlu Gökhan Darendeoğlu, "Salı günü akşam saat 20.00 sıralarında babam, burada arkamızda görünen çöp kutusunun orada evine gitmek için karşıya geçmek üzere önce sağını ve solunu dikkatlice kontrol ediyor. Herhangi bir araç gelmediğini gördükten sonra karşıya geçmeye başlıyor. Yolun yarısına geldiği sırada sokağın başından hızla gelen bir otomobil, babama çarpıyor. Apar topar babamı hastaneye götürüyoruz. Hastaneye götürdükten sonra polis ekipleri geliyor. Olay yeni yaşandığı ve babamın durumu henüz netleşmediği için hakkında o sırada bir rapor verilemiyor. Bunun üzerine polis ekipleri bilinci açık olsa da ifade verebilecek durumda değil diye rapor tutarak hastaneden ayrılıyor. Bizim düşüncemize göre sanırım nöbetçi savcı da ortada ciddi bir durum olmadığını düşünerek, kazaya neden olan sürücüyü serbest bırakıyor. Şu an babamın omuriliğinde meydana gelen travma ve zedelenme nedeniyle tüm vücudu felç durumda. Beyninde henüz durdurulamayan 3 ayrı kanama var. Sol kolunda, sol bacağında ve sol kalçasında ameliyat gerektirecek seviyede kırıklar mevcut. Beynindeki kanamalar nedeniyle de müdahale ediliyor. Bu kazaya neden olan kişinin insanlıktan nasibini almadığını düşünüyoruz. Bize bir geçmiş olsun demek için bile tenezzül edip ulaşmadılar. Bu kişinin evinde hiçbir şey olmamış gibi rahatça oturmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

Beylikdüzü nde otomobilin çarptığı yaya felç oldu, sürücü serbest kaldı: Geçmiş olsun bile demediler 2

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Duran Darendeoğlu’na otomobilin çarptığı görüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kaza
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