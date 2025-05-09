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Beylikdüzü’nde TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Beylikdüzü Liman Yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralı.

Beylikdüzü’nde TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Tır
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