Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde 'Fotoğraf' iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanıp görevden uzaklaştırması sonucu başkan vekili seçimi yapılmış, seçimi CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazanmıştı. Söz konusu seçime ilişkin gazeteci Cem Küçük, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

CEM KÜÇÜK: "KULLANDIKLARI OYUN FOĞRAFLARI İSTENDİ"

Küçük, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden CHP'li Beyoğlu Belediyesi Meclis üyelerinin her turda oy kullandıktan sonra fotoğraflarını çektirmek zorunda bırakıldığını iddia etti.

"HER TURDA AYNI GÖRÜNTÜ" İDDİASI

Oy kabininde fotoğraf çekilmemesi için uyarı yapılmasına rağmen her turda fotoğraf çekildiğini iddia eden Küçük, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de sürecin baş aktörü olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÇELİK TEK TEK 5 DEFA GÖRÜŞMÜŞ

Çelik'in CHP'li Meclis Üyeleriyle tek tek 5 defa görüştüğünü ve AK Parti lehine oy vermemeleri için baskı yaptığını iddia eden Küçük, "Bazı meclis üyelerinin başlarına adamlar dikildi" ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ İLE GÖRÜŞÜP, 'BİZİ CHP’DEN KURTARIN' DEMİŞLER"

"Hatta CHP’li meclis üyelerinden beşi, AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler." iddiasında da bulunan Küçük, oy kullanma anına ait görüntüleri de paylaştı.

CHP’li Beyoğlu Belediyesi’de İnan Güney’in yerine seçilecek başkan için oy veriliyor. Oy kabininde fotoğraf çekilmemesi için uyarı yapılıyor ama kendi meclis üyelerinin bile iradelerini gasp edip her turda fotoğraf çektiriyorlar.



Özgür Çelik meclis uyeleri ile tek tek beş kez… pic.twitter.com/gFhXbxAhuN — Cem Küçük (@cemkucuk55) August 23, 2025

İşte Cem Küçük'ün gündem yaratan paylaşımı;