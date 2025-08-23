HABER

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde 'Fotoğraf' iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler"

Gazeteci Cem Küçük, Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimine dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Küçük, CHP’li meclis üyelerinin her turda oy kullandıktan sonra cep telefonlarıyla fotoğraf çektirilmeye zorlandığını öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de sürecin baş aktörü olduğunu belirten Küçük, bazı üyelerin AK Parti’den yardım talep ettiğini iddia ederken, oy kullanımına ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanıp görevden uzaklaştırması sonucu başkan vekili seçimi yapılmış, seçimi CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazanmıştı. Söz konusu seçime ilişkin gazeteci Cem Küçük, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde Fotoğraf iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, Bizi CHP’den kurtarın demişler" 1

Cem Küçük

CEM KÜÇÜK: "KULLANDIKLARI OYUN FOĞRAFLARI İSTENDİ"

Küçük, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden CHP'li Beyoğlu Belediyesi Meclis üyelerinin her turda oy kullandıktan sonra fotoğraflarını çektirmek zorunda bırakıldığını iddia etti.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde Fotoğraf iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, Bizi CHP’den kurtarın demişler" 2

"HER TURDA AYNI GÖRÜNTÜ" İDDİASI

Oy kabininde fotoğraf çekilmemesi için uyarı yapılmasına rağmen her turda fotoğraf çekildiğini iddia eden Küçük, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de sürecin baş aktörü olduğunu belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde Fotoğraf iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, Bizi CHP’den kurtarın demişler" 3

ÖZGÜR ÇELİK TEK TEK 5 DEFA GÖRÜŞMÜŞ

Çelik'in CHP'li Meclis Üyeleriyle tek tek 5 defa görüştüğünü ve AK Parti lehine oy vermemeleri için baskı yaptığını iddia eden Küçük, "Bazı meclis üyelerinin başlarına adamlar dikildi" ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde Fotoğraf iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, Bizi CHP’den kurtarın demişler" 4

Özgür Çelik

"AK PARTİ İLE GÖRÜŞÜP, 'BİZİ CHP’DEN KURTARIN' DEMİŞLER"

"Hatta CHP’li meclis üyelerinden beşi, AK Parti ile görüşüp, 'Bizi CHP’den kurtarın' demişler." iddiasında da bulunan Küçük, oy kullanma anına ait görüntüleri de paylaştı.

İşte Cem Küçük'ün gündem yaratan paylaşımı;

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçiminde Fotoğraf iddiası! Görüntüleri Cem Küçük paylaştı: "AK Parti ile görüşüp, Bizi CHP’den kurtarın demişler" 5

