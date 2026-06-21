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Beyoğlu'nda ahlaksız pazarlık! 'Müşteri' kılığına girip... "Otelim burada gel"

İstanbul Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığı saniye saniye kameralara yansıdı. Polis ekipleri dronla hayat kadınlarının önce yerini tespit etti ardından ise operasyon düzenledi.

Beyoğlu'nda ahlaksız pazarlık! 'Müşteri' kılığına girip... "Otelim burada gel"
Doğukan Akbayır

Taksim Beyoğlu'nda polis ekipleri fuhuş ağına operasyon düzenledi. Dronla hayat kadınlarının yerlerini tespit eden ekipler, fuhuş pazarlığını da ortaya çıkardı.

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 1

BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

Show Haber ekipleri de 'müşteri' kılığında hayat kadınlarıyla pazarlık yaptı.

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 2

Pazarlık sırasında otelinin yakın olduğunu belirten hayat kadınları ve 'müşterileri' fuhuş yapılan adreslerin belirlenmesi sonrası polis ekipleri tarafından basıldı.

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 3

BAŞINA 'SİYAH POŞET' GEÇİRDİ

Hayat kadınları ve 'müşterileri' gözaltına alındığı anlarda sıralarda başlarına siyah poşet geçirmesi dikkat çekti.

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 4

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 5

Beyoğlu nda ahlaksız pazarlık! Müşteri kılığına girip... "Otelim burada gel" 6

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu fuhuş
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