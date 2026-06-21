Beyoğlu'nda ahlaksız pazarlık! 'Müşteri' kılığına girip... "Otelim burada gel"

Taksim Beyoğlu'nda polis ekipleri fuhuş ağına operasyon düzenledi. Dronla hayat kadınlarının yerlerini tespit eden ekipler, fuhuş pazarlığını da ortaya çıkardı.

BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

Show Haber ekipleri de 'müşteri' kılığında hayat kadınlarıyla pazarlık yaptı.

Pazarlık sırasında otelinin yakın olduğunu belirten hayat kadınları ve 'müşterileri' fuhuş yapılan adreslerin belirlenmesi sonrası polis ekipleri tarafından basıldı.

BAŞINA 'SİYAH POŞET' GEÇİRDİ

Hayat kadınları ve 'müşterileri' gözaltına alındığı anlarda sıralarda başlarına siyah poşet geçirmesi dikkat çekti.