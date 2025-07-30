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Beyoğlu’nda iş yeri kurşunlayan 4 şüpheli hamamda yakalandı; tutuklandılar

Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlayan şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek hamamda yakalandı. Olaya karışan biri 15 yaşında 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yerini kurşunlama anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis tarafından yaklanan 4 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu’nda iş yeri kurşunlayan 4 şüpheli hamamda yakalandı; tutuklandılar

Olay, Çukurcuma Mahallesi’nde 27 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine silahlı saldırı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde iş yerinin önünde 3 adet boş kovan ve camlarda 2 adet isabet olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan incelemede iş yerine saldıran kişilerin eşkalleri tespit edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yerlerini tespit ettiği M.A. (15), M.B.A.(20), K.K.(19) ve R.D.(32) isimli 4 kişiyi hamamda olayda kullanılan silahla yakalanarak gözaltına aldı.

İŞ YERİNİN KURŞUNLANMA ANI KAMERADA

İş yerinin kurşunlanma anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin silahını çıkararak iş yerine art arda ateş ettiği anlar görülüyor.

TUTUKLANDILAR

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi (DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu kurşun
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