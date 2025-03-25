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  4. Beyoğlu'nda korkutan yangın! Metruk binadaki yangın apartmandaki dairelere sıçradı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Metruk binadaki yangın apartmandaki dairelere sıçradı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 16:49
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın apartmandaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Metruk binadaki yangın apartmandaki dairelere sıçradı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Çiftevav Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binada bulunan diğer dairelere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

YAN APARTMANDAN YANGINI İZLEDİ

Alevlerin sardığı binanın çatısı yanarken yan apartmanda oturan bir kişi ise balkondan yangını izledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Beyoğlu apartman
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