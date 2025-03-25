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  4. Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın panik yarattı! Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın panik yarattı! Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 17:15
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Beyoğlu’nda Almanya Konsolosluğu’nun yanında bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Yangın diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın panik yarattı! Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın saat 15.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Çifte Vav Sokak’taki bir metruk binada çıktı. Almanya Konsolosluğu’nun yanındaki 6 katlı metruk binanın çatı katından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-METRUK-BINADA-YAN_627773_185956

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile konsolosluk ve diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanna kimsenin olmadığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ISTANBUL---BEYOGLU’NDA-METRUK-BINADA-YAN_627775_185956

(DHA)

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