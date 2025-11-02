HABER

Beyoğlu'nda yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Beyoğlu nda yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 1

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

