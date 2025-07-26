İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı! Şoförün yaptıkları akıl alır gibi değil...

İstanbul Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan İETT otobüsü kazasına ilişkin, otobüs için güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza öncesinde otobüs sürücüsünün ayağa kalkıp, cebinden eşya çıkardığı ve saniyeler sonra aracın kontrolünü kaybettiği görüldü.

Beyoğlu'nda hareket halindeki İETT otobüsünün 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralanırken yaralılardan belediye işçisi Uğur Tilkici (34) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ilişkin, otobüsün kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İETT sürücüsünün seyir halindeyken pantolonun cebinden eşya çıkardığı ve ayağa kalktığı sonrasında ise kazanın yaşandığı görüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır