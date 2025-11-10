Beyoğlu’nda kısmi çökme yaşanan ahşap bina tamamen yıkıldı

Olay, 7 Kasım Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binada kısmi çökme meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, yakındaki 2 bina tedbiren tahliye edilirken sokak trafiğe kapatılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Ahşap bina tamamen yıkıldı

Tarihi olduğu iddia edilen ahşap binanın 8 Kasım Cumartesi sabahı kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi. Tedbir amacıyla tahliye edilen binaların sahipleri ise bir süre sonra evlerine geri döndü. Yıkımın ardından mahalleli, binadan kalan tahtaları kendi imkanlarıyla üst üste yığarak çevreyi süpürüp temizledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır