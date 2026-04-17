Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza Beyoğlu ilçesi Sütlüce İmrahor Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. idaresindeki yolcu minibüsü, D.Ö. İdaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası minibüste şoför dahil 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Minibüs vinç yardımı ile kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 2

Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

