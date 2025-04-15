Beypazarı'nda motosiklet sürücülerine sıkı denetim! Geniş çaplı uygulama yapıldı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ilçe merkezinde denetlemelerini yapmaya devam ediyor. Trafiği tehlikeye atan, abart egzoz kullanan, akrobasi hareketlerde bulunan motosiklet sürücülerine yönelik ekipler tarafından geniş çaplı uygulama ve denetleme yapılıyor.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik ekipleri can ve mal güvenliği için kuralları ihlal etmemeleri yönünde motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunurken kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

(İHA)