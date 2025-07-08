HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyşehir’de korkutan ev yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beyşehir’in Kurucuova Mahallesinde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Beyşehir’de korkutan ev yangını
Çiğdem Sevinç

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beyşehir’in Kurucuova Mahallesinde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine adrese Beyşehir ve Isparta’nın Yenişarbademli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle sakinlerinin de yardım ve destekleriyle çevresindeki diğer yapı ve müştemilatlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yapı ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kurucuovalılar dernekleri tarafından yangında evi zarar gören ailenin evinin tekrar inşası için yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Beyşehir’de korkutan ev yangını 1

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandıManavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Karar verildiBaklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.