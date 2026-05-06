Beyşehir’de Trafik Haftası etkinlikleri

2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı Meydanı’nda stantlar kuruldu. Trafik polisleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği konusunda eğitimler verilirken, sürücülere de bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlik alanında kaza yapan bir araç da sergilenirken, öğrencilere trafik kurallarına uyulmamasının doğurabileceği sonuçlar anlatıldı. Sunumlarda emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, trafik kazalarının sadece can kaybına değil, uzun süren sağlık sorunları ve sosyal kayıplara da yol açtığına dikkat çekti. Trafik ekipleri, öğrencilere "hepiniz birer sürücü adayısınız" diyerek kurallara uyulmasının önemini anlattı. Etkinlik kapsamında trafik araçları tanıtıldı, çeşitli pankart ve görsellerle trafik bilinci oluşturulmaya çalışıldı.

Öte yandan, hafta dolayısıyla trafik ekipleri farklı okullarda da öğrencilere farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler verdi.



