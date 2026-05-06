Detayları kan dondurmuştu! Kübra Yapıcı cinayetinde çarpıcı gelişme: Şüpheli olay yerinde

Antalya'da cinayete kurban giden Kübra Yapıcı olayıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatıldığını duyurmuştu. Cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmıştı. Ormanda yakıldığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili İlyas Umur Dalğar, olayda kullandıkları silahı toprağa gömdüklerini ifade etti. Ayrıca Dalğar'a silahı gömdüğü yer de göstertildi. İşte o görüntüler!

Faili meçhul cinayetlerin üzerine gidilmeye başlanmasından bu yana çalışmalar yoğunlaştırıldı. Son olarak 30 Nisan tarihinde Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın öldürülerek ormanda yakıldığı ortaya çıkarıldı. Kan donduran olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan İlyas Umur Dağlar itirafta bulundu.

SON KONUŞMA GECE 02.00'DE...

Antalya’da yaşayan Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan gecesi saat 02.00’den sonra haber alınamaması üzerine korku dolu süreç başladı. Baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Derhal başlatılan çalışmalar, Türkiye’de faili meçhul dosyaların kararlılıkla takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez’deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45’te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturma derinleştikçe “Ata” ve “Umut” isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. “Umut” isimli şüpheli, Kübra’yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi.

Tam bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

"CESET GÖMÜLDÜ, TEKRAR ÇIKARILARAK YAKILDI"

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut Dalğar’ın alınan ifadesi, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. Dalğar, Kübra Yapıcı’nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü anlattı.

İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı. Bu kan donduran detaylar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma teşkilatı da sürece dahil oldu.

YANMIŞ CESET PARÇALARINA ULAŞILDI

Şüpheli beyanları doğrultusunda yapılan aramalarda, ormanlık alanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bu bulgular, cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması adına kritik bir eşik oldu.

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar gözaltına alınırken, cinayetin diğer faili olduğu değerlendirilen Ata Berk Sezen, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. Cinayet mahalli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı sınırlarında kaldığından dosyanın burada ikmal edileceği ve yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

YER GÖSTERİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, İlyas Umur Dalğar'ın ifadesinde olayda kullanılan silahı toprağa gömdüklerini beyan etmesi üzerine yer gösterme işlemleri yaptırıldı.

Olay kullanıldığı değerlendirilen silah bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

