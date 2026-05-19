Beyşehir’de uyuşturucu ve aranan şahıs operasyonları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ekiplerin, aranan şahıslara yönelik çalışmalarında ise 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan 2026 ile 18 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 27 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak", 4 şahıs hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem gerçekleştirildi. Toplam 31 şahıs hakkında adli işlem yapılarak Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 35 parça halinde yaklaşık 1700 kullanımlık sentetik kannabinoid madde, 4 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hapı, 8,5 gram eroin, 12 gram sıvı sentetik kannabinoid madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs da polis ekiplerince yakalandı. Yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve suç uydurma suçlarından hapis cezası bulunan 5 şahıs cezaevine teslim edilirken, 10 şahıs işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

