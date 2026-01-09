Beyşehir, Hüyük ve Derebucak’ta kar sevinci

Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışlı hava, gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü ve kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Akşam saatlerinde etkisini yitiren kuvvetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla süren kar yağışıyla birlikte Beyşehir’de vatandaşlar güne bembeyaz bir manzarayla uyandı. Kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini kaybederken, yerini güneşli havaya bıraktı. Oluşan kartpostallık görüntüler ilçe sakinlerine adeta görsel şölen sundu.

Öte yandan, Hüyük ve Derebucak ile çevre ilçelerde de etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezleri beyaza büründü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır