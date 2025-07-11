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Beyşehir’de hububat alanlarında dane kaybının önüne geçebilmek için seferber oldular

Konya’nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir’de devam eden hasat döneminin sürekli denetim ve gözetim altında bulundurulduğu belirtildi.

Beyşehir’de hububat alanlarında dane kaybının önüne geçebilmek için seferber oldular

Yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile birlikte teknik personel tarafından hububat hasadının sorunsuz tamamlanması için sahada yoğun bir gayret gösterildiği bildirildi. Açıklamanın devamında; hasat döneminde faaliyet gösteren biçerdöver kontrollerinin devam ettiği belirtilerek, "Amacımız; üründe dane kaybını en aza indirebilmektir. Bunun yanı sıra kurallara uygun biçerdöver kullanımını sağlayarak çiftçimizin alın terini de korumayı hedefliyoruz. Bu anlamda, operatörlerimizin kurallara titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Beyşehir’de hububat alanlarında dane kaybının önüne geçebilmek için seferber oldular 1

Açıklamada, çiftçilerin hasat döneminde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda İlçe Müdürlüğünün ilgili birimlerine bildirimde bulunabileceği de hatırlatılarak, "Hep birlikte bereketli ve kazasız bir hasat sezonu geçirmeyi diliyoruz" denildi.

(İHA)

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