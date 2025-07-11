Beyşehir’de hububat alanlarında dane kaybının önüne geçebilmek için seferber oldular

Yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile birlikte teknik personel tarafından hububat hasadının sorunsuz tamamlanması için sahada yoğun bir gayret gösterildiği bildirildi. Açıklamanın devamında; hasat döneminde faaliyet gösteren biçerdöver kontrollerinin devam ettiği belirtilerek, "Amacımız; üründe dane kaybını en aza indirebilmektir. Bunun yanı sıra kurallara uygun biçerdöver kullanımını sağlayarak çiftçimizin alın terini de korumayı hedefliyoruz. Bu anlamda, operatörlerimizin kurallara titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çiftçilerin hasat döneminde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda İlçe Müdürlüğünün ilgili birimlerine bildirimde bulunabileceği de hatırlatılarak, "Hep birlikte bereketli ve kazasız bir hasat sezonu geçirmeyi diliyoruz" denildi.

(İHA)