Beyzbol sopalı saldırıya hazırlanıyorlardı! Karadağ'da Türk vatandaşlarına öfke yükseliyor: Polis hepsine el koydu

Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik öfke yükselirken beyzbol sopalı saldırı hazırlığı ortaya çıktı. Türk vatandaşına ait aracın kundaklanıp restoranın ateşe verildiği ülkede, saldırı için hazırlanmış beyzbol sopaları ele geçirildi. Polis sopalara el koydu, hazırlık yapan saldırganları gözaltına aldı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’nın Zabjelo semtinde cumartesi akşamı bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçakla yaralanmasının ardından Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşandı. Olayın ardından hem yetkililer tarafından yayımlanan açıklamalar hem de basında, saldırganların doğrudan "Türk vatandaşı" olarak nitelendirilmesinin de etkisiyle, bölge sakinleri Türklerin aleyhinde gösteriler düzenleyerek, hakaret ve nefret içeren sloganlar attı.

TÜRK RESTORANI KÜLE DÖNDÜ

Gerginliğin artması sonucu pazar gecesi olaylarla hiçbir bağlantısı olmayan Türk vatandaşlarına ait işletme ve varlıklara yönelik saldırı gerçekleştirildi. Zarar gören işletmeler arasında bir Türk restoranı da yer aldı.

TÜRK VATANDAŞINA AİT ARAÇ KUNDAKLANDI

Karadağ basınında yer alan haberlere göre, pazar gecesi bir Türk vatandaşına ait olduğu kaydedilen oto galeride bir araç gece saatlerinde kundaklandı. Zabjelo semtinde yaşanan olayda yangının galerideki diğer araçlara sıçramadığı bildirildi.

TÜRKLERE BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRI HAZIRLIĞI

Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına ve Türklere ait işletmelere yönelik saldırı ve kundaklama olaylarının ardından polis, dün Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırı için hazırlanmış beyzbol sopalarına el konulduğu ifade edilirken, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin detay açıklanmadı. Açıklama şu şekilde:

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI, ÇOK SAYIDA SOPA ELE GEÇİRİLDİ

"Podgoritsa Polis Müdürlüğü Güvenlik Dairesi yetkilileri, önceki gece Podgoritsa’da M.J. isimli vatandaşa biri Türk, diğeri Azerbaycan vatandaşı iki yabancı uyruklu tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sahadaki güvenlik durumunun takibi ve sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili olarak duyurulan yoğunlaştırılmış faaliyetler kapsamında sahada koordineli önlemler ve operasyonlar yürütmüş ve birkaç Karadağ vatandaşı karakola götürülmüştür. Bu kişiler, şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bu bağlamda Zabjelo semtindeki ‘Komanka’ binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası bulunarak, bunlara el konulmuştur."

Polis ayrıca vatandaşlara her türlü şiddet eyleminden uzak durma çağrısı yaparak, "Polis, tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yoğunlaştırılmış faaliyetler yürütecektir. Her türlü yasa dışı ve sorumsuz davranış, istisnasız olarak cezalandırılacak, sorumlular kanunlar çerçevesinde yargı önüne çıkarılacaktır" denildi.

KARADAĞ İKTİDAR PARTİSİNDEN TEPKİ: "SALDIRILARI KINIYORUZ"

İktidardaki "Şimdi Avrupa Partisi" tarafından yayımlanan açıklamada, "Durumu yatıştırmaya hiçbir katkısı olmayan milliyetçi ve yabancı düşmanı sloganlar kabul edilemez. Türk vatandaşlarına ait mülklere yönelik saldırıları kınıyoruz" denildi.

"TÜRK VATANDAŞLARINI HEDEF ALAN SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRILARI KINIYORUM"

Karadağ’ın Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic de Türk vatandaşlarını hedef alan sözlü ve fiziksel saldırıları kınayarak, "Avrupa yanlısı bir Karadağ’da şiddete ve keyfi hadiselere yer olmadığı gibi, başkent Podgoritsa’da ’Türklere ölüm’ sloganlarına da yer yoktur. Yetkili kurumları derhal harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Karadağ polisi, cumartesi akşamı yaşanan bıçaklı saldırı nedeniyle Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D.’yi (54) gözaltına aldığını açıklamıştı. Cumartesi günü yaşanan olayın ardından polis şehir genelinde operasyonlar düzenlemişti. Podgoritsa’da toplanan yerel halk, Türk vatandaşlarına yönelik hakaretler içeren sloganlar atmıştı.

TÜRKLERE VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINMIŞTI

Son 24 saat içinde 45 Türk vatandaşını gözaltına alan polis, Karadağ’da yaşayan yabancılara yönelik incelemeler gerçekleştirileceğini ve bunların oturum izinleri ve ülkede yasal olarak bulunma durumlarının değerlendirileceğini açıklamıştı. Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ makamlarına ait verilere göre ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
