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Bıçağı savurup kadına sapladı! Çalışma arkadaşı tarafından katledildi...

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada gerçekleşti. Gülizar Yıldız, iş arkadaşı R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Bıçağı savurup kadına sapladı! Çalışma arkadaşı tarafından katledildi...
Çiğdem Sevinç

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana gelen korkunç olay kan dondurdu. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor. R.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Şırnak
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