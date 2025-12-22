HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki kadının birden fazla bıçak darbesi ile öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı

Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi’nde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Erkenci’nin damadı C.Ö. ile birlikte toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı 1

Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de sezonu başladı! "Ölümle dahi sonuçlanabiliyor"Türkiye'de sezonu başladı! "Ölümle dahi sonuçlanabiliyor"
Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralıSinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.