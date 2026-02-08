HABER

Çıldır Gölü’nde 6 Şubat depremi anısına dalış yaptılar

Türkiye’nin doğusunda bulunan Çıldır Gölü, kışın tamamen donan geniş yüzeyiyle buz altı dalışı için eşsiz bir doğal ortam sunuyor.İskenderun Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu; Su Altı Teknolojisi Programınca Çıldır Gölü’nde "Su Altı Dalış Eğitimi" yapıldı.

Çıldır Gölü’nde 6 Şubat depremi anısına dalış yaptılar

Etkinlik, özellikle 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapıldı.

Çıldır Gölü’nün yüzeyi kış aylarında tamamen buzla kaplanıyor. Bu sefer de dalış ekibi buzun üzerinde hazırlık kurarak buz altı dalış çalışması gerçekleştirdi. 18 kişilik ekipte İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’ndan akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Hazırlıklar sırasında ekip, gölün buz yüzeyine çadır kurdu ve belirlenen dalış noktalarında yaklaşık 25 metre aralıklarla buz delikleri açtı. Dalışın ana hedefi, özellikle yüksek irtifa ve buz altı şartlarında dalış yapma konusunda hem öğrencilerin hem de dalgıçların tecrübe kazanmasıydı.
AFAD, JAK VE sağlık ekipleri ise olumsuz durumlara karşı tedbir amaçlı konuşlandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

