Bıçak parası skandalında soruşturma tamamlandı: Örgüt lideri profesör dahil 11 kişiye 166 yıl hapis cezası! Dikkat çeken 14 milyon Euro detayı...

Bıçak parası adı altında hastalardan milyonlarca lira para alan çeteye yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çeteye yönelik soruşturmada dehşete düşüren detaylar yer aldı. Aralarında profesör ve doçent doktorların da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 166 yıla kadar hapis cezası istendi, iddianamede korkunç yöntemler ortaya çıktı.

Ekol TV'den Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası alarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen çeteye yönelik soruşturma tamamlandı. Aralarında bir profesör, bir doçent ve üç doktorun da bulunduğu 11 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

KARTI KABUL ETMEDİ, NAKİT ÇEKTİ!

Soruşturmada, örgüt liderinin profesör, yöneticisinin ise bir doçent olduğu, MASAK raporlarıyla milyonlarca liralık para hareketi tespit edildiği belirlendi. Doçent doktorun 250 bin liralık ameliyat ücretini 200 bine indirdiğini söyleyerek hastadan 130 bin lirayı nakit, 70 bin lirayı ise kredi kartıyla aldığı ortaya çıktı. Ayrıca sahte bağış makbuzları düzenlendiği, bu yolla hastalardan alınan paraların şebekeye aktarıldığı iddia edildi.

ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRME YAPILMIŞ!

İddianamede, kanser ve kalp hastaları başta olmak üzere birçok hastanın özel hastanelere yönlendirildiği, 25 bin ila 500 bin lira arasında değişen tutarlarda paraların talep edildiği belirtildi. Bir profesörün, 400 bin lira karşılığında özel hastanede ameliyat yaptığı iddia edilirken, evraklarda isminin yer almadığı da dosyada yer aldı.

14 MİLYON EURO'LUK HESAP HAREKETİ...

Mali takibe takılmamak için ödemelerin farklı hesaplara aktarıldığı, doçent doktorun örgüt üyeleriyle arasında 14 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu belirlendi.

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri profesör ve iki yönetici için ayrı ayrı 18 yıla kadar, toplamda ise 11 şüpheli için 166 yıl hapis cezası talep edildi.

(Kaynak: ekoltv.com)