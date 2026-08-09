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Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdıkları 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yarayan 2 şüpheli yakalandı.

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdıkları 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yarayan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bıçaklı saldırı sonrası şahıslardan birinin cep telefonunu gasbettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde iki şahıs, caddede yürüyen N.M. ve S.M’ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, olayda S.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından N.M. ve S.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. S.M. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BIÇAKLI SALDIRININ ARDINDAN CEP TELEFONUNU GASP ETMİŞLER

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çapta çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, cinayeti E.T. (18) ve B.K.’nin (18) işlediği belirlendi. 2 şüphelinin saklandığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda, şüpheliler E.T. ve B.K.’nın yabancı uyruklu şahısların telefonunu da gasbettiği belirlendi. Yapılan aramalarda, suça konu bıçak, biber gazı ve gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve B.K. sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 1

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 2

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 3

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 4

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 5

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasbetmişler: 2 gözaltı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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