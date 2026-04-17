Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü

Biga-Bandırma Karayolu Marmara OSB yakınlarında çıkan araç yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, 16 AN 202 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü

Biga-Bandırma Karayolu Marmara OSB yakınlarında çıkan araç yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 16 AN 202 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü 1

Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü 2

Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü 3

Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıSivas'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandıKilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

