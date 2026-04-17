Biga-bandırma karayolunda çıkan araç yangını söndürüldü

Biga-Bandırma Karayolu Marmara OSB yakınlarında çıkan araç yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 16 AN 202 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



