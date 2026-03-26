Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi

Kırşehir’de bilardo sporuna gönül veren Ferdi Aşıroğlu, 14 yaşında başladığı bilardoda yıllar içinde 150 profesyonel sporcu yetiştirerek spor camiasında ilgi odağı oldu.Bilardoyu "aşk" olarak tanımlayan Aşıroğlu, gençleri kahvehane kültüründen uzaklaştırarak spora yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi

Bilardoyu "aşk" olarak tanımlayan Aşıroğlu, gençleri kahvehane kültüründen uzaklaştırarak spora yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi 1

"SPORU ÖĞRETMEYE BAŞLADIK"

Kırşehir’de bireysel çabalarla başlayan bilardo serüveninin bugün geniş kitlelere ulaştığını belirten Aşıroğlu, "Ben de kahvehane kültüründen geliyorum. Ancak bilardonun bir spor olarak gelişmesiyle birlikte bu alanda eğitimler vermeye başladık. Özellikle Semih Saygıner’in girişimleri sonrası bilardo spor okulları kurduk ve genç nesillere bu sporu öğretmeye başladık" dedi.

Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi 2

Başlangıçta yalnızca 10 kişiyle yola çıktıklarını ifade eden Aşıroğlu, bugün 150 sporcuya ulaştıklarını kaydederek, "Amacımız Kırşehir’den dünya çapında dereceler elde edecek yeni Semih Saygıner’ler yetiştirmek. Bilardo, en az futbol kadar zevkli ve disiplin gerektiren bir spor. Gençlerimizin kahvehaneler yerine spor salonlarında vakit geçirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi 3

Ailelerin de sürece dahil olabileceği güvenli ortamlar oluşturduklarını aktaran Aşıroğlu, Kırşehir’in Türkiye genelinde bilardo sporunda ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sporcuların artistik vuruşlarla sayı almaları, bilardo sporunun kentteki gelişimini gözler önüne serdi.

Bilardoyu aşka dönüştürdü, 150 sporcu yetiştirdi 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir bilardo
