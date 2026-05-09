Eşini ve 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu

Kahreden olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı.

EŞİNİ VE 9 YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞDU

Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, Meliha Örs, kızı Didem’i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi.

TELEFONDA 'UYUYORLAR' DEDİ

Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

KANLA 'BENİ AFFEDİN' YAZMIŞ

İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi.

'YASA DIŞI BAHİS' DETAYI

Öte yandan Ömer Gökhan Alacı’nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan’ın adıyla ‘Kaan6722’ rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mütalaada, bilirkişi raporunda sanık Ömer Gökhan Alacı’nın internetten ‘Naftalin insanları bayıltır mı?’, ‘Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?’ yönünde aramalar yaptığına da yer verildiği belirtildi. Mahkeme tarafların mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır