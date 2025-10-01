HABER

Bıldırcınla kaçak avcılık yapıyordu, yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kafese koydukları bıldırcınla düzenek hazırlayıp kaçak avcılık yapan şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Bıldırcınla kaçak avcılık yapıyordu, yakalandı

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede bir kaçak avcının bıldırcını kafeste öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teyp aracılığıyla yükseltilerek çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı düzenek tespit edildi.

Denetimde ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere ait akü ile bıldırcın ele geçirildi.

Ele geçirilen bıldırcın ve düzenekler, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Samsun bıldırcın
