Bildirim kaçırmaya son: Bu ayar ile iPhone'unuzu sessiz ama "görünür" yapın

Telefonunuz sessizdeyken önemli aramaları kaçırmaktan bıktınız mı? iPhone'unuzun hem ekranını hem de kamera flaşını birer uyarıcıya dönüştürebilirsiniz. İşte o ayar...

Bildirim kaçırmaya son: Bu ayar ile iPhone'unuzu sessiz ama "görünür" yapın

Enes Çırtlık
Enes Çırtlık

Kütüphane, sinema, önemli bir iş toplantısı veya bebeğinizin uyuduğu o hassas anlar... Gün içinde herkes gibi, çeşitli nedenlerle telefonunu sessize alıyorsunuz. Ancak bu durum önemli bir mesajı veya aramayı kaçırmanıza neden olabilir.

Bazen gürültüden veya tam tersine aşırı sessizlikten dolayı telefonun titreşimini hissedemeyebilirsiniz. İşte tam bu noktada, iPhone'lardaki bir görsel uyarı özelliği devreye giriyor.

TELEFON NASIL DURURSA DURSUN "GÖRÜN"

iOS 26.2 sürümüyle birlikte daha da yetenekli hale gelen bu özellik, telefonunuz ister sırtüstü ister yüzüstü dursun, size görsel bir sinyal gönderiyor. Üstelik iOS 26.2 sürümüyle birlkte artık sadece kamera flaşı değil, ekranın kendisi de bir uyarı ışığına dönüşebiliyor.

BU ÖZELLİK NASIL AKTİF EDİLİR?

iPhone'unuzu sessiz ama "görünür" bir asistana dönüştürmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Erişilebilirlik menüsüne girin.
  • Aşağı kaydırıp Ses ve Görsel seçeneğine dokunun.
  • Sayfanın en altına inin ve Uyarılar için Flaş seçeneğini bulun.

Bildirim kaçırmaya son: Bu ayar ile iPhone unuzu sessiz ama "görünür" yapın 1

Burada kontrol tamamen sizde. Menüyü açtıktan sonra şu seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

  • LED Flaş: Bildirim geldiğinde sadece arka kamera flaşı yanıp söner.
  • Ekran: Bildirim geldiğinde telefonun ekranı yanıp sönerek uyarı verir. (iOS 16.2 ile eklendi)
  • Her ikisi: Bildirim geldiğinde telefonunuzda hem LED flaş hem de ekran yanıp söner. Böylece her açıdan uyarı verir.

Ayrıca, bu özelliğin sadece telefon "Sessiz Moddayken" mi yoksa "Kilit Açıkken" mi çalışacağını belirleyen anahtarları da aynı menüden ayarlayabilirsiniz. Böylece gece yatağınızda telefonla uğraşırken flaşın gözünüzü almasını engelleyebilirsiniz.

