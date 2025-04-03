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Bilecik'te ATV kazası! Seyir halinde giderken devrildi: Sürücü yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 13:54
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Bilecik'te seyir halindeki ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te ATV kazası! Seyir halinde giderken devrildi: Sürücü yaralandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Cami önünden Meltem Konutları istikametine seyir halinde 11 ACJ 480 plakalı ATV sürücüsü Abdülkadir K. Atatürk ormanı mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kaza surucu
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